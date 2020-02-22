2020-02-22T09:39:57+03:00
Происшествия

В Курском районе горела квартира

Пожар произошел на кухне
Ольга ДАНИЛОВА
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Загорание произошло днемЗагорание произошло днемФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 14:59 21 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире в поселке Ворошнево Курского района.

По данным МЧС пожарные по прибытии в 15:03 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 15:07, ликвидировано в 15:11.

В результате пожара на кухни в одной из квартир многоэтажного жилого дома повреждена бытовая техника, мебель, закопчены стены и потолок.

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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