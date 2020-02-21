В детском саду под Курском подрались две мамы
2 декабря в одном из детских садов Дмитриевского района повздорили две мамы. Одна из них во время ссоры в присутствии детей и других родителей нанесла другой ссадины ударами и ногтями в области груди, шеи и молочных желез. Также женщина ругалась нецензурными словами и вырвала у потерпевшей клок волос.
17 февраля Дмитриевский районный суд Курской области признал женщину виновной в нанесении побоев, причинивших физическую боль. В пользу потерпевшей взыскали сорок тысяч рублей в качестве морального вреда за причинение физических и нравственных страданий. За нецензурную брань с женщины взыскали административный штраф в размере десяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU