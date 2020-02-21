2020-02-21T17:08:11+03:00
Общество

В детском саду под Курском подрались две мамы

Одна другой теперь выплатит сорок тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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В пользу потерпевшей взыскано сорок тысяч рублейВ пользу потерпевшей взыскано сорок тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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2 декабря в одном из детских садов Дмитриевского района повздорили две мамы. Одна из них во время ссоры в присутствии детей и других родителей нанесла другой ссадины ударами и ногтями в области груди, шеи и молочных желез. Также женщина ругалась нецензурными словами и вырвала у потерпевшей клок волос.

17 февраля Дмитриевский районный суд Курской области признал женщину виновной в нанесении побоев, причинивших физическую боль. В пользу потерпевшей взыскали сорок тысяч рублей в качестве морального вреда за причинение физических и нравственных страданий. За нецензурную брань с женщины взыскали административный штраф в размере десяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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