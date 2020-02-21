В Курске пройдет спортивный праздник

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:33:40+03:00

Праздник состоится с 11 до 13.00 в Парке культуры и отдыха на площади Перекальского Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Он состоится 23 февраля в парке на Перекальского

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23 февраля спасатели приглашают курян и гостей города на спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Он состоится с 11 до 13.00 в Парке культуры и отдыха на площади Перекальского.

Мероприятие пройдет под лозунгом «МЧС - за здоровый образ жизни!! Спасатели организуют показ современной пожарной техники, катание на квадроцикле, перетягивание каната, шуточную эстафету.

А 24 февраля в городе стартуют масленичные гуляния. Основные мероприятия будут проходить на Театральной площади. Здесь уже установили настоящую карусель, а сейчас скульптуры трудятся над созданием ледяных сказочных персонажей.

ИСТОЧНИК KP.RU