Где погулять в Курске на Масленицу?

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:09:20+03:00

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Основные масленичные гулянья с 24 февраля по 1 марта будут проходить на Театральной площади города. Здесь уже установили самую настоящую карусель.

Также мастера снежной скульптуры вчера трудились до позднего вечера, и в некоторых фигурах уже просматриваются очертания сказочных героев и предметов. Другие пока скрыты от солнца и любопытных глаз защитной пленкой. Мастера сегодня продолжат работу по изготовлению снежных скульптур. Полным ходом идет и украшение площади.

Однако округа тоже не останутся в стороне от празднования.

29 февраля с 12.00 до 16.00 куряне смогут отметить Масленицу на площади перед центром досуга «Родина» (ул. Менделеева,31).

С 12.00 до 14.30 празднования развернутся в сквере по улицам Студенческая –Хрущева.

С 13.00 до 16.00 праздник будет проходить на площадке перед ТЦ «Манеж» (ул. Щепкина, 4б), а с 14.00 до 18.00 - на площади Рокоссовского.

1 марта с 11.00 до 14.00 Масленицу отметят жители проспекта Дериглазова, с 12.00 до 16.00 празднования пройдут на улице Союзной, 26.

В это же время праздновать Масленицу будут и на площадке мегакомплекса «ГРИНН» (ул. К. Маркса, 68).

В полдень также праздничная программа стартует на площадке перед центром досуга «Сказка», она продлится до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU