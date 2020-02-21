2020-02-21T11:41:31+03:00
Общество

Под Курском после реконструкции открыли пожарное депо

Оно будет обслуживать восемь муниципальных образований Железногорского района и райцентр
Ольга ДАНИЛОВА
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Рассчитано депо на четыре машино-выездаРассчитано депо на четыре машино-выездаФото: предоставлено пресс-службой
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В Железногорске после реконструкции открыли пожарное депо. Помещение оборудовали современной системой дымоудаления, базой газодымозащитной службы. В депо обустроили диспетчерскую, комнату приема пищи.

Площадь обновленного здания составляет порядка 1500 м². Рассчитано депо на четыре машино-выезда.

На территории также оборудовали учебную башню и огневую полосу психологической подготовки пожарных. Стоит отметить, что это вторая такая полоса в Курской области, подобная находится еще в Курчатове, рассказали КП-Курск в администрации региона.

В распоряжении специалистов пять единиц пожарной техники. Личный состав – 63 человека – исправно несет службу, на постоянном дежурстве – 11 огнеборцев. В зоне, которую обслуживает депо, - Михайловский ГОК, восемь муниципальных образований Железногорского района и Железногорск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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