Под Курском после реконструкции открыли пожарное депо
В Железногорске после реконструкции открыли пожарное депо. Помещение оборудовали современной системой дымоудаления, базой газодымозащитной службы. В депо обустроили диспетчерскую, комнату приема пищи.
Площадь обновленного здания составляет порядка 1500 м². Рассчитано депо на четыре машино-выезда.
На территории также оборудовали учебную башню и огневую полосу психологической подготовки пожарных. Стоит отметить, что это вторая такая полоса в Курской области, подобная находится еще в Курчатове, рассказали КП-Курск в администрации региона.
В распоряжении специалистов пять единиц пожарной техники. Личный состав – 63 человека – исправно несет службу, на постоянном дежурстве – 11 огнеборцев. В зоне, которую обслуживает депо, - Михайловский ГОК, восемь муниципальных образований Железногорского района и Железногорск.
ИСТОЧНИК KP.RU