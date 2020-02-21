Юных курян приглашают принять участие в фестивале детского творчества

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:19:51+03:00

К участию приглашают детей в возрасте от семи до 18 лет Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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МЧС России уже четвертый год проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения», направленный на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к старшим, а также умению оказать помощь и поддержать слабого в любой жизненной ситуации, а также на популяризацию безопасного и здорового образа жизни.

Тематика творческих произведений – это отражение ежедневной работы пожарных, спасателей и других специалистов службы спасения.

Каждый желающий в возрасте от 7 до 18 лет может принять участие в пяти конкурсах фестиваля, для этого можно до 31 марта подать заявку для участия в первом этапе фестиваля в Главное управлением МЧС России по Курской области, приложив свою работу в электронном виде. Уточнить информацию можно по номеру 8 (4712) 51-03-16.

Победители I-го этапа фестиваля примут участие во II-ом этапе.

Награждение победителей II-го этапа пройдет 16 мая в ходе заключительного гала-концерта фестиваля в Москве, сообщили КП-Курск в ГУ МЧС России по Курской области.

Всех детей, а также детские творческие коллективы приглашают также принять участие в фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU