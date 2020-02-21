2020-02-21T10:19:51+03:00
Общество

Юных курян приглашают принять участие в фестивале детского творчества

Тематика творческих произведений – это отражение ежедневной работы спасателей
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
К участию приглашают детей в возрасте от семи до 18 летК участию приглашают детей в возрасте от семи до 18 летФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

МЧС России уже четвертый год проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения», направленный на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к старшим, а также умению оказать помощь и поддержать слабого в любой жизненной ситуации, а также на популяризацию безопасного и здорового образа жизни.

Тематика творческих произведений – это отражение ежедневной работы пожарных, спасателей и других специалистов службы спасения.

Каждый желающий в возрасте от 7 до 18 лет может принять участие в пяти конкурсах фестиваля, для этого можно до 31 марта подать заявку для участия в первом этапе фестиваля в Главное управлением МЧС России по Курской области, приложив свою работу в электронном виде. Уточнить информацию можно по номеру 8 (4712) 51-03-16.

Победители I-го этапа фестиваля примут участие во II-ом этапе.

Награждение победителей II-го этапа пройдет 16 мая в ходе заключительного гала-концерта фестиваля в Москве, сообщили КП-Курск в ГУ МЧС России по Курской области.

Всех детей, а также детские творческие коллективы приглашают также принять участие в фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянин перевел мошенникам 130 тысяч за покупку прицела
Юных курян приглашают принять участие в фестивале детского творчества
В работе курских приставов нашли нарушения
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
Курянин завоевал "золото" чемпионата Европы по грэпплингу
В Курске завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Курской области уменьшился прожиточный минимум
В Курске выставили плиты, по которым ходил Малевич и номер дома, где жил художник
В Курске откроется фестиваль снежных фигур
В Курской области завели уголовное дело по факту смерти китайца
В Курске подростки совершили два угона за ночь
C 25 февраля в Курске будут отключать свет
Курское водохранилище расчистят
Гибель китайца под Курском: на теле гражданина КНР обнаружили ножницы
СК выясняет причину гибели китайца в Курской области
В Курской области открыта горячая линии по вопросам дополнительного питания в школах
2 марта в Курской области стартует «Студенческая весна»
В Курской области родилось 270 двойняшек
В Курской области на капремонт потратят более миллиарда
Пьяный курянин ударил дверью полицейского
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
В Сеймском округе Курска усилили работу по профилактике пожаров
В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»
В Курской области восстановят воинские захоронения
Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа
Курянина оштрафовали за пост в соцсети