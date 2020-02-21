В работе курских приставов нашли нарушения

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:12:02+03:00

В ряде случаев судебными приставами-исполнителями не решен вопрос о привлечении к административной и уголовной ответственности лиц в связи с неисполнением судебных решений Фото: Из архива КП.

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Прокуратура области провела проверку соблюдения закона об исполнительном производстве при взыскании алиментов и иных платежей в УФССП России по Курской области.

- Общая сумма взысканных судебными приставами-исполнителями денег в 2019 году составила 2,3 млрд. рублей. Вместе с тем, как показала проверка, с нарушением сроков окончено 30 % от общего числа находившихся на исполнении производств. Есть факты волокиты, в ряде случаев судебными приставами-исполнителями не решен вопрос о привлечении к административной и уголовной ответственности лиц в связи с неисполнением судебных решений, - сообщили КП-Курск в прокуратуре региона.

Эти нарушения стали основанием для внесения представления руководителю УФССП России по Курской области, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU