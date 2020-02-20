2020-02-20T13:18:15+03:00
Общество

В Курске откроется фестиваль снежных фигур

Художники и скульпторы уже приступают к созданию снежных фигур
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Тема фестиваля - "Русская сказка"Тема фестиваля - "Русская сказка"Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В преддверии масленичной недели на Театральной площади откроется первый фестиваль снежных фигур «Снежная сказка в Курске».

- В этом году Театральная площадь впервые заработала как точка притяжения для всего города. Мы установили сведодинамическую елку, фигуры, на площади прошли праздничные мероприятия. И курянам это понравилось. Поэтому мы решили также широко отпраздновать на Театральной площади Масленицу, - рассказал мэр города Виктор Карамышев. - Возникла идея провести снежный фестиваль.

В фестивале примут участие восемь команд мастеров из Москвы и Московской области, Петрозаводска, Рязани, Сургута, Белоруссии и, конечно же, куряне - студенты художественно-графического факультета из родного Курска.

Художники и скульпторы уже приступают к созданию снежных фигур, которые объединены общей темой «Русская сказка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянин завоевал "золото" чемпионата Европы по грэпплингу
В Курске завершился отборочный этап Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
В Курской области уменьшился прожиточный минимум
В Курске выставили плиты, по которым ходил Малевич и номер дома, где жил художник
В Курске откроется фестиваль снежных фигур
В Курской области завели уголовное дело по факту смерти китайца
В Курске подростки совершили два угона за ночь
C 25 февраля в Курске будут отключать свет
Курское водохранилище расчистят
Гибель китайца под Курском: на теле гражданина КНР обнаружили ножницы
СК выясняет причину гибели китайца в Курской области
В Курской области открыта горячая линии по вопросам дополнительного питания в школах
2 марта в Курской области стартует «Студенческая весна»
В Курской области родилось 270 двойняшек
В Курской области на капремонт потратят более миллиарда
Пьяный курянин ударил дверью полицейского
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
В Сеймском округе Курска усилили работу по профилактике пожаров
В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»
В Курской области восстановят воинские захоронения
Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа
Курянина оштрафовали за пост в соцсети