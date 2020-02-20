В Курске откроется фестиваль снежных фигур

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:18:15+03:00

Художники и скульпторы уже приступают к созданию снежных фигур

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В преддверии масленичной недели на Театральной площади откроется первый фестиваль снежных фигур «Снежная сказка в Курске».

- В этом году Театральная площадь впервые заработала как точка притяжения для всего города. Мы установили сведодинамическую елку, фигуры, на площади прошли праздничные мероприятия. И курянам это понравилось. Поэтому мы решили также широко отпраздновать на Театральной площади Масленицу, - рассказал мэр города Виктор Карамышев. - Возникла идея провести снежный фестиваль.

В фестивале примут участие восемь команд мастеров из Москвы и Московской области, Петрозаводска, Рязани, Сургута, Белоруссии и, конечно же, куряне - студенты художественно-графического факультета из родного Курска.

Художники и скульпторы уже приступают к созданию снежных фигур, которые объединены общей темой «Русская сказка».

ИСТОЧНИК KP.RU