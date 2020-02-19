19 Февр. 2020 2020-02-19T14:45:41+03:00

С 1 февраля в Сеймском округе действует особый противопожарный режим Фото: Из архива "КП"

За минувшие сутки там произошло два возгорания

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В Сеймском округе Курска усилили работу по профилактике пожаров. За минувшие сутки там произошло два возгорания в частных домовладениях. Ежедневно проводятся рейды, патрулирования. В них участвуют более 50 человек. Особое внимание уделяется курянам группы риска, на территории округа проживают более 600 таких граждан.

Напомним, что с 1 февраля в Сеймском округе действует особый противопожарный режим. Его ввели в связи с увеличением количества пожаров, в которых зачастую гибли люди. Также особый противопожарный режим установлен на территориях 18 муниципальных образований семи городов и районов Курской области: в Фатежском, Медвенском, Льговском, Дмитриевском, городах Льгов, Курск и Обоянь.

В период действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы, должна быть проверена исправность автоматических систем пожарной сигнализации, источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения.

ИСТОЧНИК KP.RU