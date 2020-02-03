В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим
Такое решение было принято в связи с ростом числа пожаров в округе. Так, с начала года здесь зарегистрировано 20 пожаров, это на шесть пожаров больше, чем в 2019 году.
- Будет развернут оперативный штаб из числа работников администрации, созданы оперативные группы, которые будут контролировать соблюдение населением требований пожарной безопасности , - сказали в мэрии.
Пройдут рейды по повторной проверке жилья, отключенного от газа и электричества, и имеющих печное отопление.
Особое внимание будет уделено несанкционированным свалкам бытовых отходов.
В работе задействуют волонтерские организации, которые будут разъяснять населению основные правила безопасности.
С введением особого режима Кодексом об административных правонарушениях (статья 20.4) предусмотрены штрафы за невыполнение правил пожарной безопасности:
- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;
- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;
- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU