2020-02-03T18:06:22+03:00
Происшествия

В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим

С начала года здесь произошло уже 20 пожаров
Ольга ДАНИЛОВА
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В округе резко выросло число пожаровВ округе резко выросло число пожаровФото: Светлана ВОЛКОВА
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Такое решение было принято в связи с ростом числа пожаров в округе. Так, с начала года здесь зарегистрировано 20 пожаров, это на шесть пожаров больше, чем в 2019 году.

- Будет развернут оперативный штаб из числа работников администрации, созданы оперативные группы, которые будут контролировать соблюдение населением требований пожарной безопасности , - сказали в мэрии.

Пройдут рейды по повторной проверке жилья, отключенного от газа и электричества, и имеющих печное отопление.

Особое внимание будет уделено несанкционированным свалкам бытовых отходов.

В работе задействуют волонтерские организации, которые будут разъяснять населению основные правила безопасности.

С введением особого режима Кодексом об административных правонарушениях (статья 20.4) предусмотрены штрафы за невыполнение правил пожарной безопасности:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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