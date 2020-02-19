В Курской области восстановят воинские захоронения

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:08:27+03:00

На эти цели предусмотрено порядка 30 миллионов рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курской области подписали соглашение с Министерством обороны о предоставлении субсидии на реализацию государственной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

В рамках программы в области восстановят 79 воинских захоронений, установят 17 мемориальных знаков, более 2000 имен погибших при защите Отечества нанесут на мемориальные сооружения.

На эти цели предусмотрено порядка 30 миллионов рублей, из них 26 миллионов – из федерального бюджета. Участников программы определят путем отбора. Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области до 21 февраля ведет прием заявок от муниципальных образований, затем будет составлен список объектов, которые восстановят в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU