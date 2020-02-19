Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа
Авария произошла на автодороге Тросна – Калиновка
От удара автомобиль ВАЗ отбросило на автомобиль «Рено Логан»Фото: УМВД России по Курской области.
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18 февраля примерно 19:50 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 ехал по автодороге Тросна – Калиновка в Железногорском районе. На 33 километре трассы он столкнулся с автомобилем ЗИЛ, который ехал впереди в попутном направлении.
От удара автомобиль ВАЗ отбросило на автомобиль «Рено Логан», который двигался по встречной полосе со стороны Тросны в сторону Калиновки. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU