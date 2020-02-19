Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:34:07+03:00

От удара автомобиль ВАЗ отбросило на автомобиль «Рено Логан» Фото: УМВД России по Курской области.

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18 февраля примерно 19:50 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 ехал по автодороге Тросна – Калиновка в Железногорском районе. На 33 километре трассы он столкнулся с автомобилем ЗИЛ, который ехал впереди в попутном направлении.

От удара автомобиль ВАЗ отбросило на автомобиль «Рено Логан», который двигался по встречной полосе со стороны Тросны в сторону Калиновки. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU