В Курске ночью загорелся частный дом
18 февраля примерно в 23:30 в Курске на улице 3-й Степной загорелся частный дом. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 23:41, ликвидировали полностью - в 23:44. В доме закоптились стены, огонь повредил пол в коридоре. Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
19 февраля рано утром произошло возгорание в квартире на улице Гагарина в Курске. В результате пожара в квартире закоптились стены, огонь повредил мебель.
ИСТОЧНИК KP.RU