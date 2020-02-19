В Курске ночью загорелся частный дом

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:15:53+03:00

В доме закоптились стены, огонь повредил пол в коридоре Фото: Из архива "КП"

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18 февраля примерно в 23:30 в Курске на улице 3-й Степной загорелся частный дом. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 23:41, ликвидировали полностью - в 23:44. В доме закоптились стены, огонь повредил пол в коридоре. Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

19 февраля рано утром произошло возгорание в квартире на улице Гагарина в Курске. В результате пожара в квартире закоптились стены, огонь повредил мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU