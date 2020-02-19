2020-02-19T08:54:22+03:00
Происшествия

В Курске на Гагарина загорелась квартира

ЧП произошло под утро
Яна ШЕЛЕСТ
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К ликвидации пожара привлекались 17 человек, семь единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 17 человек, семь единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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19 февраля в 04:40 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании в квартире на улице Гагарина в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 6, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 04:47, ликвидировали в 04:51. В результате пожара в квартире закоптились стены, огонь повредил мебель.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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