В Курске покажут спектакль про Есенина

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:42:02+03:00

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21 февраля 2020 года в 18:30 в концертно-творческом центре «Звездный», на Дзержинского, 51 состоится показ музыкально-поэтического спектакля «Знакомый ваш Сергей Есенин».

История, рассказанная в спектакле, основана на воспоминаниях Галины Бениславской – секретаря и близкого друга поэта. Режиссер-постановщик Роман Рубанов. Зрители вместе с актерами Романом Рубановым и Инной Шаниной проживут жизнь Сергея Есенина, увидят поэта с новой стороны.

Билеты стоят 100 рублей и купить их можно в кассе МБУК КТЦ «Звездный». Касса работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный номер телефона: 54-82-25

А 19 февраля в 16:00 в выставочном зале "Звездный" (Красная площадь, 2/4) состоится открытие выставки, посвященной знаменитому художнику-авангардисту Казимиру Малевичу. На выставке будут представлены собранные материалы и уникальные фотографии музея «Казимир Малевич в Курске» из фондов галереи «АЯ».

ИСТОЧНИК KP.RU