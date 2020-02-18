2020-02-18T13:19:03+03:00
Звезды

В Курске открывается выставка, посвященная Малевичу

Экспозиция разместится в «Звездном»
Яна ШЕЛЕСТ
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На выставке будут представлены собранные материалы и уникальные фотографии музея «Казимир Малевич в Курске» из фондов галереи «АЯ»На выставке будут представлены собранные материалы и уникальные фотографии музея «Казимир Малевич в Курске» из фондов галереи «АЯ»Фото: соцсети
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19 февраля в 16:00 в выставочном зале "Звездный" (Красная площадь, 2/4) состоится открытие выставки, посвященной знаменитому художнику-авангардисту Казимиру Малевичу. На выставке будут представлены собранные материалы и уникальные фотографии музея «Казимир Малевич в Курске» из фондов галереи «АЯ».

Экспозиция включает в себя более 100 живописных работ художников, экспериментирующих как в супрематизме, так и в новых художественных течениях имеющих свой стиль, свой почерк, свою философию, а также редкие экспонаты, часть из которых будет представлена на выставке впервые.

Дополнят экспозиционное пространство дизайнерские работы студентов художественно-графического факультета Курского государственного университета.

Выставка продлится до 1 марта. Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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