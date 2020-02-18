Курские таможенники задержали украинца за провоз искусственных рыбок

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:51:04+03:00

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45-летний гражданин Украины в течение полугода дважды пытался в регионе Курской таможни нелегально вывезти из России рыбацкие снасти - воблеры.

В автомобильном пункте пропуска Теткино сотрудники Глушковского таможенного поста у выезжавшего на Украину жителя сопредельной Сумской области обнаружили 3,4 килограмма воблеров - искусственных рыбок, используемых в качестве приманки в рыбной ловле. Со слов гражданина Украины, он увлекается рыбной ловлей, воблеры приобрел в России через Интернет магазин и вез домой для личного использования во время рыбалки и подарков друзьям.

123 воблера иностранного производства в заводской упаковке 50-ти наименований, исходя из объяснений гражданина Украины, характеристик, количества и цели вывоза товара, не могли быть отнесены к товарам для личного пользования. Соответственно, при вывозе из России они подлежали таможенному декларированию, решили курские таможенники.

Во время проверки по базам данных таможенных органов выяснилось, что осенью 2019 года незадачливый рыбак уже попадал в поле зрения курских таможенников. Тогда он пытался незаконно вывезти через границу более семи килограммов искусственных рыбок. По факту недекларирования товара было возбуждено дело об административном правонарушении. Экспертом 143 воблера в заводской упаковке 73-х наименований общим весом более 7, 3 килограммов оценены на сумму 84,5 тысячи рублей. После завершения административного расследования воблеры конфисковали.

Как сообщил КП-Курск начальник Глушковского таможенного поста Вячеслав Свежинцев, по факту недекларирования по установленной форме товара, подлежащего таможенному декларированию, против гражданина Украины завели дело об административном правонарушении. Воблеры изъяли и направили на экспертизу. Постановление по делу вынесет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU