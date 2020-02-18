2020-02-18T09:46:02+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся жилой дом

Пожар произошел в Октябрьском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 17 человек, семь единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 17 человек, семь единиц техникиФото: Из архива "КП"
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18 февраля в 06:45 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Н. Горбулина Октябрьского района. На место ЧП приехали спасатели трех пожарно-спасательных частей, полиция и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 07:03, ликвидировали полностью - в 07:07. В результате пожара в жилом деревянном доме размером 8х9 метров частично сгорел потолок.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Ранее «КП» рассказывала о пожаре в Обояни. 17 февраля вечером здесь загорелись торговые павильоны. Огонь повредил потолочные перекрытия на площади 20 квадратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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