Под Курском сгорели торговые павильоны

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:03:54+03:00

ЧП произошло вечером в понедельник Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 17:36 17 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение пожаре в торговом павильоне в Обояни Обоянского района.

По данным МЧС по прибытии в 17:38 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:42, ликвидировано в 17:47.

В результате пожара огнем повреждены торговые павильоны, потолочное перекрытие на площади 20 "квадратов", сообщили КП-Курск в МЧС региона.

Пожар тушили 17 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU