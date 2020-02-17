2020-02-17T17:45:54+03:00
Происшествия

Курский таксист похитил у клиентки банковскую карту

Злоумышленник проведет в колонии один год
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий водитель такси был задержанВ результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий водитель такси был задержанФото: из архива «КП»
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Житель Курска работал в одной из служб такси. Он получил заказ на перевозку пассажира, которым оказалась молодая девушка. Курянка несколько часов ездила по разным адресам, при этом употребляла алкоголь, а потом уснула на заднем сиденье.

Рядом с ней водитель обнаружил выпавшую из сумки банковскую карту. Мужчина ее похитил и в течение дня расплачивался картой в магазинах, делая покупки на сумму до тысячи рублей.

На следующей день девушка решила, что потеряла карту, и заблокировала ее. После получения информации от сотрудников банка о расходных операциях по счету на сумму 3 182 рубля, девушка обратилась в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий водитель такси был задержан. Он признал вину в совершенном преступлении и возместил причиненный ущерб.

По приговору суда с учетом опасного рецидива преступлений злоумышленнику назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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