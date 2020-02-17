2020-02-17T16:28:35+03:00
Общество

На курском "Экотекс" приостановят работу сушильного оборудования

Местные жители жаловались на неприятный запах со стороны предприятия
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне жаловались на "Экотекс"Куряне жаловались на "Экотекс"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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На ООО «Экотекс» принято решение о приостановке работы сушильного оборудования, из-за которого появляется неприятный запах на территории жилой застройки.

- Судебное разбирательство по делу предприятия назначено на 20 февраля. Заседание пройдет в открытом режиме. Истцом выступает областной комитет экологической безопасности и природопользования с требованием приостановить работу до полного устранения выявленных нарушений, - сообщили КП-Курск в администрации региона.

Основанием послужили итоги внеплановой проверки ООО «Экотекс» Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, в ходе которой на территории вблизи предприятия было выявлено превышение содержания вредных веществ в воздухе.

К решению экологической проблемы подключились специалисты из Ивановской области. Они пробуют наладить оборудование предприятия таким образом, чтобы полностью устранить проблему вредных выбросов, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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