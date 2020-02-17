В Курск приедет Федор Емельяненко
20 февраля в Курск приедет известный российский спортсмен Федор Емельяненко. Четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам проведет в Курске мастер-класс и пообщается с молодежью в рамках проекта «Диалог на равных».
Всех желающих встретиться со звездой ММА ждут 20 февраля во Дворце молодежи (г. Курск, ул. Белгородская, 14Б) в 13.00.
Напомним, в предыдущем «Диалоге на равных» принял участие российский актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист, народный артист РФ, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.
ИСТОЧНИК KP.RU