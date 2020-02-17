2020-02-17T16:22:28+03:00
Политика

В Курск приедет Федор Емельяненко

Знаменитый спортсмен проведет мастер-класс и пообщается с молодежью
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Всех желающих встретиться со звездой ММА ждут 20 февраля во Дворце молодежиВсех желающих встретиться со звездой ММА ждут 20 февраля во Дворце молодежиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

20 февраля в Курск приедет известный российский спортсмен Федор Емельяненко. Четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам проведет в Курске мастер-класс и пообщается с молодежью в рамках проекта «Диалог на равных».

Всех желающих встретиться со звездой ММА ждут 20 февраля во Дворце молодежи (г. Курск, ул. Белгородская, 14Б) в 13.00.

Напомним, в предыдущем «Диалоге на равных» принял участие российский актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист, народный артист РФ, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курский таксист похитил у клиентки банковскую карту
В центре Курска горела многоэтажка
Под Курском в Рыльске начали реконструкцию Базарной площади
На курском "Экотекс" приостановят работу сушильного оборудования
В Курск приедет Федор Емельяненко
На Театральной площади Курска установили призовой столб
В Курске на Суворовской уложили асфальт с дефектом
В ТЦ Курска задержали "гастролеров" из Белгорода
В Курской области задержали 17 пьяных водителей
В Курской области потеплеет до шести градусов
СК проверяет обстоятельства гибели курского рыбака
В Курске откроется студия духовно-творческого развития
Пройдет вечер памяти курского композитора Евгения Легостаева
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» одержал две победы в домашнем туре
В Курске таксист украл у пассажирки сумку с деньгами
В Курске обсудили школьные поборы: родителей заставляют сдавать деньги
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка
В Курске открылась персональная выставка мастера по лоскутному шитью
Под Курском насмерть сбили пешехода
Курянина подозревают в убийстве знакомого
Врач-офтальмолог: регулярная проверка зрения необходима каждому
Врач-офтальмолог: регулярная проверка зрения необходима каждому
Под Курском «Ниссан» врезался в дерево
Под Курском горела парная в подвале дома
Под Курском на пожаре погиб 42-летний мужчина
В реке под Курском обнаружили труп мужчины
В Курске обсудили развитие трамвайной сети
В Курске нашли дефекты на недавно отремонтированной улице