В Курск приедет Федор Емельяненко

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:22:28+03:00

Всех желающих встретиться со звездой ММА ждут 20 февраля во Дворце молодежи Фото: из открытых источников

Знаменитый спортсмен проведет мастер-класс и пообщается с молодежью

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20 февраля в Курск приедет известный российский спортсмен Федор Емельяненко. Четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам проведет в Курске мастер-класс и пообщается с молодежью в рамках проекта «Диалог на равных».

Всех желающих встретиться со звездой ММА ждут 20 февраля во Дворце молодежи (г. Курск, ул. Белгородская, 14Б) в 13.00.

Напомним, в предыдущем «Диалоге на равных» принял участие российский актер драматического театра и кино, театральный режиссер, продюсер, сценарист, народный артист РФ, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.

ИСТОЧНИК KP.RU