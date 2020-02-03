2020-02-03T13:16:03+03:00
Политика

«Быть настоящим на сцене – вот это важно»: курские студенты встретились с Сергеем Безруковым

Во Дворце молодежи прошел «Диалог на равных»
Яна ШЕЛЕСТ
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Вопросов к Сергею Витальевичу было многоВопросов к Сергею Витальевичу было многоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В субботу, 1 февраля вся прогрессивная молодежь Курска собралась в областном Дворце молодежи. Здесь состоялась встреча с российским актером драматического театра и кино, театральным режиссером, продюсером, сценаристом, народным артистом Российской Федерации, художественным руководителем Московского Губернского театра Сергеем Безруковым.

Вопросов к Сергею Витальевичу было много, в зале царило оживление, все было пропитано какой-то необыкновенной творческой энергетикой. Студенты спрашивали об искусстве в целом, о кумирах, о том, как правильно играть на сцене и можно ли попасть на нее без специального образования, и даже интересовались домашними питомцами актера.

В зале царило оживление Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В зале царило оживлениеФото: Яна ШЕЛЕСТ

Во время встречи Безрукову предложили прочитать стихотворение из «творческой банки». Актеру досталось произведение Андрея Дементьева «Никогда ни о чем не жалейте», которое он прочел с особенным выражением и редкой проникновенностью.

Актер исполнил и интересную просьбу одного из студентов. Иван Макаров попросил Сергея сделать подарок для мамы к 8 Марта – прочесть отрывок из «Письма к женщине» Есенина на телефон. Зал взорвался овациями!

Актеру вручили его потрет, созданный студией «Леди Арт» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Актеру вручили его потрет, созданный студией «Леди Арт»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

— Я заранее не готовил просьбу. Все получилось спонтанно, я просто очень люблю маму, и мне пришла в голову идея сделать ей такой подарок, - поделился Иван.

В конце встречи Сергей Безруков выбрал три лучших вопроса и вручил победителям памятные сувениры. А актеру подарили его потрет, созданный студией «Леди Арт». Завершилась встреча памятным селфи со зрителями.

— Мы задали вопрос, получили не только ответ, но и подарок, - поделились актрисы молодежного театра 3D Александра Гуторова и Алина Балакина. — Сегодняшняя встреча была потрясающей, это невероятный, очень искренний и щедрый на эмоции человек. На каждый вопрос он отвечал развернуто. Старался что-то дать зрителю. Спасибо огромное за встречу!

"Диалог на равных" с Сергеем Безруковым.Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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