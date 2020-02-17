В Курске на Суворовской уложили асфальт с дефектом

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:28:40+03:00

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В октябре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Суворовской Курска заменили асфальтобетонное покрытие. На участке протяженностью более двух километров работы велись подрядной организацией ООО «Курскспецдорстрой», сообщили КП-Курск в администрации региона.

- В региональных средствах массовой информации появились сообщения об образовании выбоин на проезжей части. Была организована выездная проверка, факт разрушения асфальта подтвердился. В адрес руководства подрядной организации было направлено требование в кратчайшие сроки устранить дефекты, - рассказали в обладминистрации.

На днях на улице Суворовской снова прошел ямочный ремонт дорожного покрытия с применением литой асфальтобетонной смеси, которая укладывается в вязком состоянии, легко заполняет выбоины, не требует уплотнения и позволяет работать при пониженных температурах (до -10°C), когда применение обычной горячей асфальтобетонной смеси невозможно, но есть необходимость ликвидировать аварийные ямы.

Во время проведения ремонтных работ эксперты дорожной лаборатории обращали внимание подрядчика на повышенную температуру доставленной на объект асфальтобетонной смеси и запретили использовать эту партию материала для укладки. Применение асфальтобетонной смеси, приготовленной с нарушением технологии, могло стать причиной сокращения службы и разрушения уложенного покрытия. Для выявления точной причины разрушения участка асфальта по улице Суворовской сейчас областной комитет автодорог проводит дополнительную проверку.

По контракту подрядная организация несет ответственность по устранению появившихся после ремонта недостатков в рамках гарантийных обязательств в течение пяти лет. При наступлении благоприятных погодных условий «Курскспецдорстрой» будет обязан переделать некачественно отремонтированный участок дороги по улице Суворовской за свой счет, заверили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU