Под Курском насмерть сбили пешехода
Трагедия произошла в Фатежском районе
Пострадавший скончался на местеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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15 февраля примерно в 08:35 58-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны Москвы в направлении Курска. На 480 километре автодороги М2 Крым, он сбил 59-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо. Пострадавший скончался на месте.
Еще одно смертельное ДТП произошло 14 февраля в Обоянском районе. Водитель без прав не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU