2020-02-17T12:14:26+03:00
Происшествия

Под Курском насмерть сбили пешехода

Трагедия произошла в Фатежском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавший скончался на местеПострадавший скончался на местеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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15 февраля примерно в 08:35 58-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны Москвы в направлении Курска. На 480 километре автодороги М2 Крым, он сбил 59-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо. Пострадавший скончался на месте.

Еще одно смертельное ДТП произошло 14 февраля в Обоянском районе. Водитель без прав не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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