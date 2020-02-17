Под Курском «Ниссан» врезался в дерево
Погибли два человека
Водитель и 35-летний пассажир скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.
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14 февраля примерно в 15:10 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут» без прав ехал по автодороге Обоянь – Солнцево – Мантурово – Малые Крюки, со стороны Рудавца в cторону Обояни. На первом километре трассы он не справился с управлением.
Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир скончались на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU