2020-02-17T10:55:45+03:00
Происшествия

Под Курском «Ниссан» врезался в дерево

Погибли два человека
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель и 35-летний пассажир скончались на местеВодитель и 35-летний пассажир скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.
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14 февраля примерно в 15:10 45-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут» без прав ехал по автодороге ОбояньСолнцевоМантурово – Малые Крюки, со стороны Рудавца в cторону Обояни. На первом километре трассы он не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир скончались на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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