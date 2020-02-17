Врач-офтальмолог: регулярная проверка зрения необходима каждому

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:02:49+03:00

Особенно детям и тем, кто носит очки или линзы

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Зима постепенно сдает свои позиции: день становится длиннее, солнце ярче, а это значит, что не за горами лето. Многие уже сейчас постепенно начинают строить планы на новый весенне-летний сезон: продумывают варианты путешествий, изучают свои возможности как финансовые, так и физические.

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ИСТОЧНИК KP.RU