В поселке Курской области хотят сделать парк с фонтаном, теннисным кортом и зеленой аллеей
Общественные слушания по благоустройству центрального парка прошли в поселке Кшенский Советского района. В обсуждении приняли участи глава поселка, эксперты Центра компетенций Курской области и местные жители. В течении получаса присутствующие разрабатывали идею парка, а затем презентовали свои проекты.
Единогласно было решено позаботиться о маломобильных группах населения, обустроить общественные туалеты, заняться озеленением и вопросом развлечений. Кроме того, прозвучали предложения сделать фонтан на центральной площади, продумать аллею, где жители Кшенского смогут рассказать о своих земляках, в частности Вячеславе Клыкове, сделать зону для большого тенниса и тренажерную зону, создать парк в советской стилистике.
Эти предложения пообещали учесть при проектировании центрального парка.
ИСТОЧНИК KP.RU