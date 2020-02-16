В поселке Курской области хотят сделать парк с фонтаном, теннисным кортом и зеленой аллеей

16 Февр. 2020 2020-02-16T10:27:26+03:00

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Общественные слушания по благоустройству центрального парка прошли в поселке Кшенский Советского района. В обсуждении приняли участи глава поселка, эксперты Центра компетенций Курской области и местные жители. В течении получаса присутствующие разрабатывали идею парка, а затем презентовали свои проекты.

Единогласно было решено позаботиться о маломобильных группах населения, обустроить общественные туалеты, заняться озеленением и вопросом развлечений. Кроме того, прозвучали предложения сделать фонтан на центральной площади, продумать аллею, где жители Кшенского смогут рассказать о своих земляках, в частности Вячеславе Клыкове, сделать зону для большого тенниса и тренажерную зону, создать парк в советской стилистике.

Эти предложения пообещали учесть при проектировании центрального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU