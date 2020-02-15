В Курске на Клыкова загорелась квартира
Пожар произошел под утро
В ликвидации пожара принимали участие 28 человек, десять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 февраля в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске. На место ЧП выехали спасатели четырех пожарных частей, полиция, скорая и работники электросетей.
Пожар оперативно потушили. В однокомнатной квартире на кухне огонь повредил стол, стены и потолок. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 28 человек, десять единиц техники, в том числе от МЧС 20 человек и семь единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU