2020-02-15T13:22:32+03:00
Происшествия

В Курске на Клыкова загорелась квартира

Пожар произошел под утро
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 28 человек, десять единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 28 человек, десять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 февраля в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске. На место ЧП выехали спасатели четырех пожарных частей, полиция, скорая и работники электросетей.

Пожар оперативно потушили. В однокомнатной квартире на кухне огонь повредил стол, стены и потолок. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 28 человек, десять единиц техники, в том числе от МЧС 20 человек и семь единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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