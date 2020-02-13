Курянин стал жертвой онлайн-мошенника

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:05:15+03:00

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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили подозреваемого в бесконтактном мошенничестве. Им оказался житель южного региона России. В одной из социальных сетей он создал аккаунт известных онлайн-игр, где предлагал пользователям купить виртуальное оружие по выгодным ценам. Сомнительными услугами воспользовался житель областного центра. Курянин решил купить себе виртуальный нож. Продавец потребовал за товар 21 тысячу рублей. Любитель онлайн-игр перевел деньги на виртуальный кошелек мошенника, а позже обнаружил, что аккаунт удален. Обманутый курянин обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по установлению причастного к преступлению и выяснили не только его личность, но и местонахождения. Для задержания полицейские отправились в служебную командировку. Подозреваемого доставили в Курск для разбирательства. 26-летний парень признался в совершении преступления. Сейчас выясняется его причастность к аналогичным фактам мошенничеств. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU