«Открытие» в 2 раза увеличил выдачи кредитов

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:57:24+03:00

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Несмотря на общее снижение в 2019 году темпов потребительского кредитования, банку «Открытие» удалось показать рост выдач курянам кредитов наличными в 7 раз. А сумма средств для малого и среднего бизнеса составила 1,3 миллиарда рублей – количество таких клиентов за год увеличилась в два раза. В планах регионального отделения банка до конца текущего года увеличить объем выдач кредитов юрлицам и ИП на 150%.

В регионе банк активно сотрудничает с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития РФ и кредитует самые разные отрасли. Среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основными клиентами банка в 2019 году стали предприятия торговли (70%), производственные компании (21%) и прочие отрасли (9%). Наибольшей популярностью у таких клиентов пользуется программа рефинансирования и пополнение оборотных средств.

- Нам удалось за полтора года выстроить фактически с нуля все технологические процессы и предложить рынку востребованную продуктовую линейку. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в области прочно закрепил за собой звание одного из самых динамично развивающихся банков в регионе. Наибольших успехов мы добились в работе с предпринимателями региона и потребительском кредитовании. В текущем году мы сохраним эти бизнес-акценты, - отметил Иван Федосеев, управляющий банком «Открытие» в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU