2020-02-12T16:57:05+03:00
Недвижимость

В Курске на проспекте Хрущева завершили ремонт трубопровода

Теплоэнергетики возобновили подачу тепла и горячей воды
Яна ШЕЛЕСТ
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С 9 часов утра 145 жилых домов и несколько социальных объектов оставались без горячей воды и теплаС 9 часов утра 145 жилых домов и несколько социальных объектов оставались без горячей воды и теплаФото: Из архива "КП"
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В Курске на проспекте Хрущева теплоэнергетики завершили ремонт трубопровода. Подачу горячей воды и тепла потребителям возобновили. Специалисты восстанавливают режим работы теплосетей. Непосредственное подключение потребителей осуществляют управляющие компании и ТСЖ.

Напомним, сегодня «Квадра» занималась срочным ремонтом ветхого участка тепломагистрали на проспекте Хрущева. С 9 часов утра 145 жилых домов и несколько социальных объектов оставались без горячей воды и тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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