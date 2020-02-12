В Курске на проспекте Хрущева завершили ремонт трубопровода
Теплоэнергетики возобновили подачу тепла и горячей воды
С 9 часов утра 145 жилых домов и несколько социальных объектов оставались без горячей воды и теплаФото: Из архива "КП"
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В Курске на проспекте Хрущева теплоэнергетики завершили ремонт трубопровода. Подачу горячей воды и тепла потребителям возобновили. Специалисты восстанавливают режим работы теплосетей. Непосредственное подключение потребителей осуществляют управляющие компании и ТСЖ.
Напомним, сегодня «Квадра» занималась срочным ремонтом ветхого участка тепломагистрали на проспекте Хрущева. С 9 часов утра 145 жилых домов и несколько социальных объектов оставались без горячей воды и тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU