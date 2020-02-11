В Курске снова отключат горячую воду и тепло
12 февраля специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» проведут срочный ремонт участка тепломагистрали по проспекту Хрущева. На время работ – с 09:00 до 18:00 – будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:
- п-т, Хрущева, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33,
- ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38,
- б-р Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22,
- ул. Мыльникова, 1, 15а, 15, 17, 17а, 11, 13, 9, 9а,
- ул. Бойцов 9-й дивизии, 185,
- ул. Студенческая, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а,
- п-т Клыкова, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87.
ИСТОЧНИК KP.RU