В Курской области потеплеет до двух градусов

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:44:11+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 12 февраля и в течение суток будет облачно. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.

Ночью местами гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит ночью 0…-5°С, днем -3…+2 °С.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU