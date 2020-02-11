Судят курянина, который застрелил гостя из самодельного оружия

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:29:50+03:00

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СК направил в суд дело против 48-летнего жителя Советского района Курской области. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение основной части огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

По версии следствия, вечером 24 сентября мужчина в своем доме, расположенном в селе Верхние Апочки Советского района Курской области выпивал вместе с 46-летним знакомым. Во время застолья они поссорились и обвиняемый достал из-под кровати незаконно хранящееся там самодельно изготовленное огнестрельное оружие. Затем мужчины вышли на улицу, где хозяин дома застрелил гостя из самодельного оружия, заряженного охотничьим патроном 16 калибра. 46-летний курянин умер на месте.

Теперь суд рассмотрит это дело.

ИСТОЧНИК KP.RU