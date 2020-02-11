Курские пожарные вызволили из огня двух женщин

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:38:09+03:00

В результате пожара в квартире сгорел диван Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Возгорание произошло в одной из железногорских квартир

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10 февраля в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Курской в городе Железногорске. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 11 города Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 21:13, ликвидировали полностью в 21:16. В результате пожара в квартире сгорел диван. Пожарные спасли 80-летнюю и 52-летнюю женщин. Одна из них пострадала.

В ликвидации пожара принимали участие 19 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

9 февраля вечером при пожаре на улице Сумской в Курске пожарные вызволили из огня трех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU