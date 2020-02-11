Курские пожарные вызволили из огня двух женщин
10 февраля в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Курской в городе Железногорске. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 11 города Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 21:13, ликвидировали полностью в 21:16. В результате пожара в квартире сгорел диван. Пожарные спасли 80-летнюю и 52-летнюю женщин. Одна из них пострадала.
В ликвидации пожара принимали участие 19 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
9 февраля вечером при пожаре на улице Сумской в Курске пожарные вызволили из огня трех человек.
ИСТОЧНИК KP.RU