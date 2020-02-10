Курские пожарные спасли трех человек из горящей квартиры
9 февраля примерно в 20:50 в Курске на улице Сумской загорелась однокомнатная квартира. На место ЧП выехали огнеборцы четырех пожарно-спасательных частей. Возгорание локализовали в 21:04, ликвидировали полностью в 21:09.
В результате пожара в квартире площадью 17 квадратных метров огонь повредил стены, лакокрасочное покрытие холодильника и морозильной камеры, сгорели личные вещи, диван, закоптился потолок. Спасатели ПСЧ № 20 вывели из огня трех человек.
В ликвидации пожара принимали участие 32 человека, десять единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Еще один пожар произошел в Курске 10 февраля рано утром. На улице Бутко загорелся жилой дом. В нем частично сгорели стены и потолочные перекрытия. Из людей никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU