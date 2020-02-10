В Курске под утро загорелся жилой дом

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:40:18+03:00

Из людей никто не пострадал Фото: Из архива "КП"

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10 февраля в 05:21 в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Бутко в Курске. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 5, ПСЧ № 4, ПСЧ № 2 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 05:26, ликвидировали в 05:28. В результате пожара в жилом деревянном одноэтажном доме размером 12х10 метров на кухне частично сгорели потолочные перекрытия и стена. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU