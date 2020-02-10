2020-02-10T13:03:45+03:00
Общество

«Мираторг» дополнительно инвестирует в АПК

Агрохолдинг планирует освоить шесть с половиной миллиардов рублей
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Дополнительные инвестиции поступят в Орловскую и Брянскую области в рамках межрегионального проекта. В соответствии с доктриной продовольственной безопасности и развития экспортного потенциала сельхозотрасли холдинг реализует проект удвоения мощности производства свинины до 1 миллиона тонн в живом весе в год. Это позволит практически закрыть потребность России в импорте данного вида мяса.

«Мираторг» реализует проект, основываясь на экономической целесообразности и всесторонней оценке условий развития бизнеса. В части географии концепцию проекта скорректировали: 7 свинокомплексов, которые планировалось построить в Курской области, расположатся в соседних регионах – Брянском и Орловском. Они позволят дополнительно создать 420 рабочих мест и обеспечат порядка 130 миллионов в виде ежегодных налоговых поступлений.

При строительстве площадок будут использованы новейшие технологии и передовой опыт, что позволит добиться высокой эффективности производства и минимизировать воздействие на окружающую среду.

- Компания реализует долгосрочную стратегию развития и ответственно относится к выполнению всех социальных обязательств. Корректировка плана не предполагает отказа от завершения строительства начатых объектов, что важно для развития как смежных проектов, так и АПК Курской области, - отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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