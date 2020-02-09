Курские чиновники проверили, установил ли свинокомплекс дополнительные системы очистки

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:00:29+03:00

Руководство демонстрирует исполнение договоренностей, но неприятный запах все равно доходит до местных жителей

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Руководитель администрации губернатора Юрий Князев вместе с инициативной группой жителей Поныровского района проверили работу свинокомплекса в Фатежском районе. Строительство в этих местах животноводческих объектов вызвало большое недовольство населения (о чем «Комсомолка» подробно рассказывала). В частности, куряне переживали из-за неприятного запаха, который распространится по округе. На что руководство компании «Мираторг-Курск» пообещало установить дополнительные системы очистки.

Во время визита на площадку «Хмелевое» (ее ввели в эксплуатацию в мае 2019 года, содержится 40 тысяч животных) проверяющим показали сепараторную установку, которая производит разделение стоков на жидкую и твердую фракции, а также установленные лагуны закрытого типа, что позволяет снизить объем выброса запахов.

- Контроль обязательно будет продолжен, и я предлагаю жителям войти в состав экологического патруля для мониторинга выполнения соглашения, - добавил Юрий Князев.

Тем временем, в социальных сетях куряне продолжают жаловаться на неприятный запах и негодуют из-за близкого размещения свинокомплекса рядом с мемориальным комплексом.

ИСТОЧНИК KP.RU