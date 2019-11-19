Накануне годовщины Великой Победы на Курской Дуге построят свинарники

"КП" подробно писала о протесте местных жителей против строительства свинарников в местах кровопролитных боев на Курской Дуге. "Эти земли представляют собой одну огромную братскую могилу", - говорят куряне. Местные жители вспоминают, что после войны здесь десятилетие не собирали ни грибы, ни ягоды - земля насквозь пропиталась кровью, бензином и мазутом.

"Каждый клочок полит кровью солдат"

В редакцию «Комсомолки» еще летом обратились жители села Ольховатка Поныровского района Курской области: «Мы все категорически против строительства свиноводческого комплекса «Мираторг» рядом с нашими домами. Во-первых, строительство незаконно. У руководителей агрохолдинга нет разрешительных документов на проведение строительных работ. Во-вторых, наше село расположено на героической легендарной земле, где каждый клочок полит кровью солдат в годы Великой Отечественной войны. Именно наше село стало эпиецнтром боев на Северном фасе Курской дуги. В-третьих, это экологическая проблема. Сейчас это самый острый вопрос для всей России. Но почему власть считает, что свинарники и их деятельность не наносят непоправимый вред окружающей природе, а ведь это именно так.

Просим Вашего содействия в информационном обеспечении нашего общественного движения по пресечению произвола и защиты памяти о ВОВ на территории нашего сельсовета».

Куряне с аналогичной просьбой о помощи обратились и в администрацию президента РФ Владимира Путина.

9 августа в администрации региона официально сообщили, что строительство свинокомплексов в Фатежском и Поныровском районе приостановлено:

«Сейчас там идут работы по консервации объектов».

В обладминистрации подтвердили, что строительство велось без разрешительной документации:

«Заявление о внесении изменений в генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Верхнелюбажского сельского совета было подано ООО «Мираторг Курск» в апреле текущего года.

Также по итогам замечаний, вынесенных на собрании сельских депутатов, проект свинокомплекса будет дорабатываться в части снижения воздействия на окружающую среду: все накопители стоков должны быть накрыты пленкой, а сами стоки проходить предварительную сепарацию».

По площадке вблизи населенного пункта Становое местные власти сообщили следующее:

«Заявление о внесении изменений в генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) было направлено компанией «Мираторг» в марте текущего года. Однако параллельно с внесением в генплан поселения площадки свинокомплекса, администрация Поныровского района выделила на карте территории особо охраняемую зону «Урочище «Большой курган» и истоки реки Свапы. Когда все необходимые документы будут получены, пройдут открытые общественные обсуждения — только тогда работы можно будет возобновлять».

Но на тот момент строительство фактически уже шло полным ходом.

"Это оскорбление нашей человеческой памяти"

Против возведения свинарников в местах боев на Курской Дуге в рамках образовательных чтений на тему "Великая Победа: наследие и наследники" резко высказался и Митрополит Курский и Рыльский Герман:

— С ума сошли что ли? Ну где-то в другом месте… Жители протестуют, и протест совершенно справедливый. Ну нельзя, нужно же думать! Давайте тогда в Волгограде рядом с Мамаевым Курганом тоже откроем комплекс какой-нибудь!

Против возведения свинокомплекса выступила и депутат Государственной Думы РФ от Курской области Ольга Германова:

- Свинокомплексы не должны там стоять. Это однозначно. Я думаю, власть должна это тоже понимать. Это оскорбление нашей человеческой памяти, потому что там шли самые ожесточенные бои. Там, где сейчас строят свинарники, стояла батарея стребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-й истребительной бригады 2-й истребительной дивизии Центрального фронта легендарного капитана Георгия Игишева. Ему было всего 24 года, когда он отдал жизнь за эту землю.

Построят так, чтобы не пахло дурно

Однако остановить строительство свинарников на священной земле у общественности не получилось, оно будет продолжено.

Как сообщили в администрации региона, подписан меморандум о начале работ по приданию мемориального статуса местам боев в Поныровском районе. Согласно меморандуму, при поддержке администраций Курской области, Поныровского района и агропромышленного холдинга, который ведет стройку, Центр «Поиск» будет проводить поисковую кампанию на территории, примыкающей к будущим свинарникам.

Правда, компания пообещала не строить новые животноводческие комплексы на территории памятных мест, связанных с историческими событиями Курской битвы и запустила массовую пиар-компанию по восстановлению положительного имиджа.

Также хозяева площадки пообещали оборудовать лагуну закрытого типа с дополнительной системой предварительной сепарации стоков, что позволит, по их мнению, минимизировать выбросы запахов. А защитная лесополоса должна обеспечить "сохранение этически приемлемого для мемориальной зоны ландшафтного вида".

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