В Курске презентовали книгу о мультипликаторе Борисе Дежкине

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:27:57+03:00

Через несколько лет планируется издать еще одну книгу о Борисе Дежкине Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ней есть эскизы не вышедших в свет мультфильмов

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Издание «Борис Дежкин. Страницы биографии» приурочили к 105-й годовщине со дня рождения «русского Диснея».

На мультфильмах гениального курянина воспитывалось не одно поколение нашей страны. В числе известных его работ «Муха-Цокотуха», «Шайбу! Шайбу!», «Чиполлино» и другие.

Книга объединила материалы о жизни и творчестве Бориса Дежкина, протоколы худсоветов, личные фотографии. В ней есть эскизы не вышедших в свет мультфильмов.

Это издание - результат огромной работы неравнодушных к судьбе талантливого курянина людей. Над книгой многие годы трудились специалисты областного комитета по культуре, киновидеофонда и киностудии «Союзмультфильм», у истоков которой стоял наш земляк.

Через несколько лет планируется издать еще одну книгу о Борисе Дежкине. Это будет более глубокое монографическое исследование к его 110-летнему юбилею.

ИСТОЧНИК KP.RU