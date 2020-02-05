2020-02-05T19:17:53+03:00
Звезды

В Курске для кукольного театра построят новое здание

В репертуаре театра более 30 спектаклей для детей и взрослых
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Строительство будут вести в рамках проекта «Курск 2032»Строительство будут вести в рамках проекта «Курск 2032»Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Строительство нового здания для Курского государственного театра кукол будут вести в рамках проекта «Курск 2032».

Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию, в которой будут учтены и предложения актеров театра: в новом здании должно быть не менее двух залов, один из которых на 220-250 мест, необходимы музей кукол и оранжерея, сказали в администрации региона.

Курский театр кукол ждет переезда уже несколько лет. Здание размещается на площади 772 кв. м. Зрительный зал вмещает всего 154 человека, не хватает подсобных помещений. В одной комнате находятся все производственно-художественные цеха, размещаются декораторы, швея-модельер, художники-конструкторы. Нет костюмерной, одежда хранится в двухэтажных шкафах.

В прошлом году областной театр кукол отметил 75-летие. К юбилею здесь практически полностью обновили станки, световое, звуковое оборудование, закупили автомобили для перевозки детей на просмотр спектаклей. На все это было потрачено почти 9 миллионов рублей.

По словам директора Александры Кондратовой, 2020 год обещает быть насыщенным. В репертуаре театра более 30 спектаклей для детей и взрослых. Две постановки зрители увидят впервые. В новом сезоне курян ждут спектакли кукольных театров Тулы, Архангельска, Белгорода и Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске "накрыли" подпольное производство алкоголя
В Курске для кукольного театра построят новое здание
К годовщине освобождения Курска пройдет возложение и покажут документальные фото
В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"
В мэрии Курска пообещали не закрывать "Молочную кухню"
Пьяный курянин сбил инспектора ГИБДД
Курянин одним ударом ножа убил своего брата
Почта России в Курской области предупреждает о случаях мошенничества
33-летняя курянка нашла чужую банковскую карту и воспользовалась ею
В 2019 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было открыто 16,1 млн вкладов на 717 млрд рублей
Железногорский предприниматель попался на уловку мошенников
В Курске пройдет Губернский «Зимний бал»
В Курске на пенсионерку напал грабитель
Курян приглашают на открытую репетицию
В Курске презентуют новый проект «Музыка в джинсах»
За угрозы полицейскому на курянина завели дело
Две женщины-водителя пострадали на дорогах Курской области
До 2022 года в Курской области создадут 700 допмест в детсадах для детей до трех лет
Под Курском нашли артснаряд
В Курске экс-сотруднику ДПС, насмерть сбившему девушку, вынесли приговор
В микрорайоне Северный Курска не хватает две тысячи школьных мест
В Курске несколько дней будут травить мышей и крыс
Пройдет встреча с очевидцем освобождения Курска от фашистских захватчиков
В Курске пассажиры троллейбуса получат георгиевские ленточки
В 2019 году в Курскую область прибыло 907 соотечественников
В Курске будет работать передвижной флюорограф
Курянам покажут уникальные снимки разгрома Венгерской армии во время Второй мировой