В Курске для кукольного театра построят новое здание

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:17:53+03:00

В репертуаре театра более 30 спектаклей для детей и взрослых

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Строительство нового здания для Курского государственного театра кукол будут вести в рамках проекта «Курск 2032».

Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию, в которой будут учтены и предложения актеров театра: в новом здании должно быть не менее двух залов, один из которых на 220-250 мест, необходимы музей кукол и оранжерея, сказали в администрации региона.

Курский театр кукол ждет переезда уже несколько лет. Здание размещается на площади 772 кв. м. Зрительный зал вмещает всего 154 человека, не хватает подсобных помещений. В одной комнате находятся все производственно-художественные цеха, размещаются декораторы, швея-модельер, художники-конструкторы. Нет костюмерной, одежда хранится в двухэтажных шкафах.

В прошлом году областной театр кукол отметил 75-летие. К юбилею здесь практически полностью обновили станки, световое, звуковое оборудование, закупили автомобили для перевозки детей на просмотр спектаклей. На все это было потрачено почти 9 миллионов рублей.

По словам директора Александры Кондратовой, 2020 год обещает быть насыщенным. В репертуаре театра более 30 спектаклей для детей и взрослых. Две постановки зрители увидят впервые. В новом сезоне курян ждут спектакли кукольных театров Тулы, Архангельска, Белгорода и Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU