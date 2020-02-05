В Курске пройдет Губернский «Зимний бал»

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:26:30+03:00

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8 февраля 2020 года в 15.00 в Концертно-творческом центре «Звездный», на улице ул. Дзержинского, 51 состоится IV Губернский «Зимний бал».

Дамы в вечерних или исторических платьях, кавалеры в классических костюмах или фраках с бабочками и в белых перчатках. Гости вечера перенесутся в атмосферу великосветского общества XIX века, с его танцевальной культурой и мировыми музыкальными шедеврами.

Танцевальная программа пройдет под аккомпанемент оркестра духовых инструментов центра «Звездный». Также для гостей выступят артисты Курской государственной филармонии. На паркете Парадного зала соберутся лучшие танцевальные коллективы Черноземья!

ИСТОЧНИК KP.RU