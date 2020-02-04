В Курске водитель сбил подростка и скрылся
Полиция ищет очевидцев ДТП
Ребенок получил травмы, а водитель с места ДТП скрылсяФото: Из архива "КП"
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3 февраля примерно в 7:45 неустановленный водитель двигался по улице Гагарина в Курске, со сторону Энергетиков в направлении проспекта Кулакова. Напротив дома № 6 он сбил 11-летнего подростка, который переходил дорогу не нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок получил травмы, а водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.
ИСТОЧНИК KP.RU