Старинную водонапорную башню в Курске восстановит инвестор

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:46:51+03:00

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Две водонапорные башни, расположенные в центре Курска, являются достопримечательностями города. Обе находятся в запустении и разрушаются, а их дальнейшая судьба вызывает беспокойство горожан. Возможно, скоро ту, которая из красного кирпича, приведут в порядок.

Осенью 2019 года от частного инвестора поступило предложение о реставрации башни, находящейся на площади Перекальского сразу за педколледжем. Сейчас сооружение не эксплуатируется, два помещения используются администрацией учебного заведения в качестве складских.

По словам старожилов, ранее вход в башню был с противоположной стороны, однако сейчас эта территория самовольно застроена гаражами, судьбу которых, видимо, придется решать отдельно. Инвестор не преследует цели заработать на башне. В настоящее время диалог ведется исключительно о ее сохранении как объекта культурного наследия в качестве акта благотворительной воли.

У второй башни (из белого кирпича) уже есть собственник, который выкупил объект на торгах, но реставрацией не занимается.

ИСТОЧНИК KP.RU