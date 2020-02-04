2020-02-04T09:46:51+03:00
Общество

Старинную водонапорную башню в Курске восстановит инвестор

Сооружение расположено за педколледжем на площади Перекальского
Яна ШЕЛЕСТ
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фото: Комитет информации и печатифото: Комитет информации и печати
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Две водонапорные башни, расположенные в центре Курска, являются достопримечательностями города. Обе находятся в запустении и разрушаются, а их дальнейшая судьба вызывает беспокойство горожан. Возможно, скоро ту, которая из красного кирпича, приведут в порядок.

Осенью 2019 года от частного инвестора поступило предложение о реставрации башни, находящейся на площади Перекальского сразу за педколледжем. Сейчас сооружение не эксплуатируется, два помещения используются администрацией учебного заведения в качестве складских.

По словам старожилов, ранее вход в башню был с противоположной стороны, однако сейчас эта территория самовольно застроена гаражами, судьбу которых, видимо, придется решать отдельно. Инвестор не преследует цели заработать на башне. В настоящее время диалог ведется исключительно о ее сохранении как объекта культурного наследия в качестве акта благотворительной воли.

У второй башни (из белого кирпича) уже есть собственник, который выкупил объект на торгах, но реставрацией не занимается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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