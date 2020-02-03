Следственный комитет по факту гибели рыбака в Курске проводит проверку

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:33:32+03:00

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Как сообщалось ранее, 1 февраля в Курске в реке «Сейм» утонул сорокалетний рыбак. По данному факту Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отметим, что эта зима в Курске (и других городах Черноземья) выдалась аномально теплой. Из-за чего лед безопасной толщины и не смог сформироваться.

Глава города Виктор Карамышев подписал распоряжение о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Курска, в соответствии с которым выезд на неокрепший лед транспорта и выход населения запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU