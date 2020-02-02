Из-за тонкого льда в Курске погиб рыбак

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:10:54+03:00

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Рыбак погиб в Курске из-за тонкого льда погиб рыбак. Об этом сообщили в мэрии 1 февраля. Мужчину нашли в техническом пруду ТЭЦ-1 ПАО "Курская генерация-Квадра".

Глава города Виктор Карамышев подписал распоряжение о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Курска, в соответствии с которым выезд на неокрепший лед транспорта и выход населения запрещен. Контролировать обстановку на водных объектах будут спасатели, полицейские и дружинники. Их задача - не пускать горожан на лед. Кроме того, к патрулированию подключат беспилотник.

Отметим, что эта зима в Курске (и других городах Черноземья) выдалась аномально теплой. Из-за чего лед безопасной толщины и не смог сформироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU