2020-01-31T15:41:09+03:00
Происшествия

В Курске горела квартира - 24 человека эвакуировали

Возгорание произошло в многоэтажке на улице вторая Рабочая
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с места ЧПФото с места ЧПФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 11:02 31 Января на телефон ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире по улице 2-я Рабочая в Курске.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 11:04 и сразу стали тушить огонь. Пожар локализован в 11:06, ликвидирован в 11:09.

В результате пожара на втором этаже в жилой комнате площадью 12 "квадратов", огнем повреждены мебель и вещи.

Из многоэтажки эвакуировали 24 человека из них двое детей.

К ликвидации пожара привлекались 30 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек, 6 единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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