2020-01-31T14:08:55+03:00
Происшествия

В Курской области судят организаторов игрового салона

Заведение полиция "накрыла" в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
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Подсудимым грозит срок и штрафПодсудимым грозит срок и штрафФото: Светлана ВОЛКОВА
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В суд передано дело о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Трое мужчин в Железногорске зарабатывали проведением азартных игр, установило следствие. Один из них подыскал соответствующее таким занятиям помещение, два его сообщника выступали в качестве операторов игрового оборудования.

Салон подпольно проработал два месяца. После этого его "накрыла" полиция, игорное оборудование изъяли.

Уголовное дело направлено в суд.

Санкция ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, по которой обвиняются соучастники преступления, предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо колонию на срок до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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