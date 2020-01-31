В Курской области судят организаторов игрового салона
В суд передано дело о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Трое мужчин в Железногорске зарабатывали проведением азартных игр, установило следствие. Один из них подыскал соответствующее таким занятиям помещение, два его сообщника выступали в качестве операторов игрового оборудования.
Салон подпольно проработал два месяца. После этого его "накрыла" полиция, игорное оборудование изъяли.
Уголовное дело направлено в суд.
Санкция ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, по которой обвиняются соучастники преступления, предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо колонию на срок до четырех лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU